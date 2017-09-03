Рене Фазель: "Заполнение арен на Олимпиаде-2018 - вызов для ИИХФ"

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что участие сборной Кореи поможет повысить интерес зрителей к хоккею на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. И при этом дал понять: сложностью при продаже билетов может стать неучастие в турнире игроков из НХЛ.

- Заполнение арен является вызовом для нас, но оргкомитет продолжает работу над этим, и надеюсь, у них получится, - цитирует ТАСС Фазеля. - Конечно, легче было бы продавать билеты на турнир, в котором участвуют все сильнейшие команды. Но я все-таки надеюсь, что возрастающий интерес к виду спорта в Корее, участие их сборной в турнире поспособствует росту продаж. Уверенно об этом говорить нельзя, но, надеюсь, нам удастся решить проблему, если не перед турниром, то уже непосредственно во время него.

Ранее в оргкомитете Игр-2018 сообщили, что интерес к хоккейному турниру может упасть на 40 процентов после того, как НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Напомним, олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.