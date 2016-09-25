18:34 25 сентября | ОЛИМПИАДА

Рене Фазель: "Уверен, что найду деньги для участия игроков НХЛ в Олимпиаде"

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил уверенность в том, что у него получится найти деньги на участие игроков из НХЛ в Олимпиаде 2018 года. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что МОК не хочет платить за участие игроков НХЛ в Олимпиаде.

– Мы продолжаем общение с НХЛ, в октябре я посещу Пхенчхан, после чего мы сможем просчитать все необходимые расходы, – приводит слова Фазеля "Р-Спорт". – Следующая встреча с НХЛ состоится в ноябре. Определенно без помощи национальных олимпийских комитетов не обойтись. Со своей стороны я уверен, что найду деньги на оплату участия игроков НХЛ. Надеюсь, мы закроем вопрос до конца года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160925/1097105931.html

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