Рене Фазель: "По-прежнему остается шанс, что НХЛ приедет на Олимпиаду"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель по-прежнему надеется, что хоккеисты из НХЛ приедут на Олимпиаду-2018, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мы говорили с Биллом Дэйли, с Сандрой Монтеро из профсоюза игроков НХЛ, – сказал Фазель. – У нас есть план Б. По-прежнему остается небольшой шанс, что Национальная хоккейная лига к нам приедет, мы открыты для переговоров. Я бы сказал, что дедлайна как такового по решению нет. Но ориентироваться можно на драфт НХЛ. Небольшая надежда все-таки остается.