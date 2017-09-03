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15:48 | ОЛИМПИАДА

Рене Фазель: "Оргкомитет Игр-2018 озабочен проблемой наследия олимпийских объектов"


Член МОК, президент ИИХФ Рене Фазель считает, что оргкомитету зимних Олимпийских игр 2018 года необходимо улучшить логистику. По его словам, подготовка хоккейных арен корейской стороной идет в соответствии с графиком.

Фазель посетил Пхенчхан с 26 по 31 августа в рамках визита координационной комиссии МОК.

- Мне кажется, надо внимательно отнестись ко всей системе гостеприимства, улучшить ее, - цитирует ТАСС Фазеля. - В частности, есть проблемы с перемещениями в Сеул, все-таки речь идет о дистанции, которую на машине или автобусе можно преодолеть только за 3,5 - 4 часа, и этот вопрос еще стоит обсудить. Остается открытым вопрос и о наследии Игр, в частности, использование катков после них, и оргкомитет сейчас серьезно озабочен этим.

Работа идет полным ходом. Если брать объекты, подготовка двух хоккейных арен осуществляется в сроки. Это касается и олимпийской деревни.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4528171

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