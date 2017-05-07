Рене Фазель: "НХЛ на Олимпийских играх? Решение будет принято в июле"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение об участии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018 еще не принято окончательно. Руководитель отметил, что организация сможет найти место для жилья хоккеистов североамериканской лиги. Ранее НХЛ не договорилась с ИИХФ об участии хоккеистов лиги в Играх-2018, и, таким образом, энхаэловцы не поедут на Олимпиаду впервые с 1994 года.

– Проблема заключается в том, что НХЛ всегда приглашает большое количество гостей, – цитирует Inside The Games Фазеля. – В Ванкувере было от 600 до 800 человек, в Сочи – более 400. В Южной Корее будет что-то похожее, но Каннын не имеет дополнительных гостиничных номеров. Мы можем решить этот вопрос до конца июня, крайний срок – середина июля.

Заявление Овечкина? Если он хочет играть на Олимпиаде, и зарегистрирован в Национальном олимпийском комитете, то имеет право быть в Пхенчхане. Нет никаких проблем, у него должен быть лишь паспорт и сообщение. Есть, правда, несколько правовых препятствий, но мы уточняем нюансы. Должны быть выполнены определенные параметры, например, вопросы антидопинга.