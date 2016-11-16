Рене Фазель: "Неправильно, что за выступление энхаэловцев на Олимпиаде готов платить только ОКР"

Глава ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что в Олимпийском комитете России согласились покрыть расходы за выступление российских энхаэловцев на Олимпийских играх-2018. Теперь Фазель планирует добиться того же от Национальных олимпийских комитетов других стран.

– Я говорил с представителями Олимпийского комитета России, там мне сказали: "Рене, если нам надо будет заплатить страховку и покрыть расходы перелета за российских игроков, мы сделаем это", – приводит Sportsnet слова Фазеля. – Так что мне предстоят разговоры с представителями Национальных олимпийских комитетов Канады, США, Чехии и Швеции. Неправильно, что платить будет только одна сторона, тогда все должны платить. Думаю, в конце концов мы сможем привести к балансу все числа, так что я очень доволен, что это больше не такой острый финансовый вопрос.