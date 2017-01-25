Рене Фазель: "Буду серьезно бороться против отстранения России от ОИ-2018"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что будет выступать против коллективного наказания по отношению к России, и отметил, что на данный момент никто не обсуждает отстранение российских спортсменов от Олимпиады-2018. В начале января 19 национальных антидопинговых агентств (NADO) потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– В хоккее все немного проще, поскольку допинг не является большим вызовом для нашего вида спорта, – цитирует "Российская газета" Фазеля. – Нам в этом смысле повезло. На данный момент ситуация такова: то, о чем говорится в докладе Макларена, мы воспринимаем очень серьезно. Мы находимся в контакте с Международным олимпийским комитетом, с людьми из ВАДА. Но мы никуда не торопимся. Нам нужны доказательства. Я много раз говорил, что я против коллективного наказания. Это слишком несправедливо, особенно в нашем виде спорта. И я всегда буду бороться против такого коллективного наказания. В этом вопросе я настроен очень серьезно.

Конечно, если МОК примет решение, что российских спортсменов не будет на Олимпиаде в Пхенчхане, то пойти против него будет очень тяжело. Но если кто-то действительно захочет такое решение принять, мы должны обсуждать его очень-очень серьезно. На сегодня для такого решения места нет, и я буду против него серьезно бороться. Потому что нужно быть честными и справедливыми. Если вы боретесь за чистоту атлетов, а спортсмен при этом чист – почему его нужно дисквалифицировать? Нужны доказательства. Главенствующий принцип – презумпция невиновности. Пока ваша вина не доказана, вы – невиновны.