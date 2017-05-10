Рене Фазель: "Бэттмен дал свой ответ по Олимпиаде. Что я могу поделать?"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что у него был телефонный разговор с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом, который в очередной раз озвучил свое решение относительно участия хоккеистов на Олимпийских играх-2018. Напомним, что 6 апреля НХЛ объявила, что не собирается делать паузу в регулярном чемпионате из-за международного турнира.

– Вчера у меня был телефонный разговор с Гэри, и он вновь мне заявил, что лига не изменит своего решения и игроки не поедут на Олимпиаду-2018, – цитирует TSN Фазеля. – Только смерть может изменить решение. Но Гэри уже дал свой ответ. Что я могут поделать?