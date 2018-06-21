Путин пожелал успехов новому главе ОКР

Президент Владимир Путин на встрече с новым главой ОКР Станиславом Поздняковым заявил, что эта структура должна активно взаимодействовать с российскими и зарубежными коллегами, а также со СМИ.

- Для того, чтобы предпринимать шаги в организации российского спорта, нужно активно работать с федерациями, с министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации, ну и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом, - отметил президент.

Он также пожелал удачи Позднякову на новом посту.

- Хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию в качестве президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов, - сказал Путин.

Напомним, Станислав Поздняков был назначен на пост президента ОКР 29 мая 2018 года.