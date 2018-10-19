Путин поздравил олимпийскую команду России с победой на ЮОИ

Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую команду России с победой на юношеских Олимпийских играх. Россияне завоевали 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград.

- Этот триумф - важный вклад в укрепление международного авторитета нашей страны как сильной спортивной державы, наглядное свидетельство того, что в российских регионах выросло целое поколение молодых, талантливых атлетов, способных бороться за самые высокие места как в традиционно успешных для нас дисциплинах, так и в новых видах спорта, совсем недавно включённых в олимпийскую программу, - приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Мы искренне гордимся, что государственный гимн России не раз звучал в честь наших чемпионов – представителей спортивной и художественной гимнастики, плавания, велосипедного спорта, пулевой стрельбы, тхэквондо, дзюдо, брейк-данса, вольной борьбы, пляжного волейбола, бокса.