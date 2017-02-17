Против проведения Олимпиады-2024 в Будапеште подписались более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч подписей собрано против проведения Олимпиады-2024 в Будапеште, сообщает hirtv.hu. Представители политического движения Momentum надеются провести референдум о целесообразности провести Игры в столице Венгрии. Для организации референдума необходимо собрать 138 тысяч подписей. Официальное решение будет принято после проверки их подлинности.

Будапешт вошел в шорт-лист из трех кандидатов на проведение Игр-2024 вместе с Парижем и Лос-Анджелесом. Выборы пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.