12:57 | ОЛИМПИАДА

Против проведения Олимпиады-2024 в Будапеште подписались более 200 тысяч человек

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Более 200 тысяч подписей собрано против проведения Олимпиады-2024 в Будапеште, сообщает hirtv.hu. Представители политического движения Momentum надеются провести референдум о целесообразности провести Игры в столице Венгрии. Для организации референдума необходимо собрать 138 тысяч подписей. Официальное решение будет принято после проверки их подлинности. 

Будапешт вошел в шорт-лист из трех кандидатов на проведение Игр-2024 вместе с Парижем и Лос-Анджелесом. Выборы пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

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