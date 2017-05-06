Президент CAS переизбран на пост главы Олимпийского комитета Австралии

Вице-президент МОК юрист Джон Коутс переизбран на пост главы Олимпийского комитета Австралии, информирует официальный сайт организации. На голосовании чиновник, который также занимает должность президента Спортивного арбитражного суда (CAS), получил 58 голосов. Его соперница, олимпийская чемпионка по хоккею на траве Даниэль Роше, – 35.

67-летний Коутс также является председателем координационной комиссии по Олимпийским играм в Токио. Он возглавляет Олимпийский комитет Австралии с 1990 года, а CAS руководит с 2011-го.