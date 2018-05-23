Правительству Швейцарии нужен 1 миллиард долларов на проект Олимпиады-2026

Правительство Швейцарии запросило парламент страны утвердить расходы в 994 миллионов швейцарских франков (примерно 1 миллиард долларов) на проект Олимпиады и Паралимпиады-2026, сообщает Reuters. На проведение Игр претендует швейцарский Сьон.

Заявка Сьоном пока не подана, поскольку сперва должен состояться референдум, на котором жители кантона Уоллис, где находится город, проголосуют за или против проведения Олимпиады.

Помимо Сьона, Олимпиаду-2026 могут провести канадский Калгари, австрийский Грац, шведский Стокгольм, турецкий Эрзурум, японский Саппоро и три итальянских города: Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин.

Хозяин Игр-2026 будет выбран в сентябре 2019 года. В 2022 году Олимпиада пройдет в Пекине.