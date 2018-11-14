Правительство Испании разрешит спортсменам из Косово использовать флаг и гимн на турнирах

Спортсмены из Косово, принимающие участие на проходящих в Испании международных турнирах, смогут использовать свой флаг, гимн и другие национальные символы. Как сообщает пресс-служба МОК, представители Косово будут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и остальные атлеты из 206 национальных олимпийских комитетов.

Ранее газета El Pais сообщала о возможном запрете на проведение международных турниров на территории Испании из-за позиции этой страны по вопросу признания независимости Косово.

Отметим, что национальный олимпийский комитет Косова стал членом МОК в 2014 году.