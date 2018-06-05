Поздняков провел рабочую встречу с заместителем гендиректора МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро, информирует пресс-служба МОК.

Встреча прошла в штаб-квартире МОК в Лозанне. На ней обсуждалось будущее сотрудничество между МОК и ОКР по программе "Олимпийская солидарность". Глава ОКР представил стратегический план до 2020 года.

Поздняков также встретился с руководителем комиссии МОК по программе "Олимпийская солидарность" шейхом Аль-Сабахом. В ближайшее время по этому направлению будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Поздняков напомнил МОК об антидопинговом семинаре в Москве, который прошел 1 июня, отметив следующее: "Цель МОК – обеспечить, чтобы карьера спортсмена не зависела от допинга. Мы сделали борьбу с допингом нашим главным приоритетом на ближайшие годы".