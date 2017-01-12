Польша и Чехия могут подать совместную заявку на проведение Игр-2030

Представитель польских властей Томаш Станек сообщил, что Чехия и Польша могут подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских и паралимпийских игр 2030 года. Отметим, что ранее Олимпиада никогда не проводилась сразу в двух странах.

– Сейчас самое время заявить о наших планах, – приводит Przeglad Sportowy слова Станека. – Мы можем провести соревнования в Шклярске-Порембе, Карпаче, Елене-Гуре, Щирке (Польша), а также в Гаррахове, Шпиндлеруве-Млине, Мале Упе, Пеце под Снежкой, Либереце и Праге (Чехия). Церемония открытия могла бы пройти во Вроцлаве. Предложение о месте проведения церемонии закрытия будет сделано позднее.

Напомним, что ранее заявку на проведение Игр-2006 подавал польский Закопане, но выбор был сделан в пользу Турина. Кроме того, Краков претендовал на право стать столицей Олимпийских игр 2022 года,однако снял свою кандидатуру после проведения референдума.