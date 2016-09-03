Покровской подарили автомобиль за Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

Федерация синхронного плавания России подарила автомобиль главному тренеру сборной России Татьяне Покровской после Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента федерации Алексей Власенко. На Олимпиаде-2016 сборная России завоевала два золото – в соревнованиях групп и дуэтов.

– Татьяна Николаевна получит новый автомобиль, пока у нее есть только документы, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Она была очень рада подарку. Мы стараемся поддерживать людей, которые трудятся в нашей федерации – тренеров, спортсменок. Мы планируем помочь решить вопросы с жильем и уже начинаем работать над этим.