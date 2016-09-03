20:11 | ОЛИМПИАДА

Покровской подарили автомобиль за Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

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Федерация синхронного плавания России подарила автомобиль главному тренеру сборной России Татьяне Покровской после Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента федерации Алексей Власенко. На Олимпиаде-2016 сборная России завоевала два золото – в соревнованиях групп и дуэтов.

– Татьяна Николаевна получит новый автомобиль, пока у нее есть только документы, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Она была очень рада подарку. Мы стараемся поддерживать людей, которые трудятся в нашей федерации – тренеров, спортсменок. Мы планируем помочь решить вопросы с жильем и уже начинаем работать над этим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160903/1061685489.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

Она разве как тренер чемпионов не получила BMW? Или это дополнительно? Хотя, по-любому, заслужила.

20:57

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Материалы других СМИ