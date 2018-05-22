Подвергшихся насилию гимнасток поддержит Олимпийский комитет США

Национальный олимпийский комитет США (НОКСША) в рамках программы по защите спортсменов выделит подвергшимся насилию гимнасткам грант в размере 1,3 миллионов долларов, сообщает официальный сайт организации.

- Хотя мы, к сожалению, не можем стереть ужасные акты насилия, которые испытали многие гимнастки, мы должны всячески поддерживать их мужественные усилия по восстановлению, - сказала исполняющий обязанности президента НОК США Сюзанн Лайонс. - Это одна из серии реформ и действий, которые мы предпринимаем для решения проблем не только в гимнастике, но и всего олимпийского и паралимпийского сообщества США. Мы не спасли этих спортсменов один раз и собираемся ошибаться снова.

В дополнение к гранту НОК США создаст отдельную программу для спортсменов и из других видов спорта, в которую войдут услуги по консультированию и лечению.