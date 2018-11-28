Павел Колобков: "ВАДА был предоставлен допуск в московскую лабораторию"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что представителям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями предоставлен доступ в московскую лабораторию.

- Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче данных. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По 3 человека с каждой стороны. Эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты. В соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию, - сказал министр. - Все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие в организации данной работы, обеспечении всем необходимым для проведения полного анализа проб. Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано. В ближайшее время все стороны выработают совместную позицию, о чем будет сделано соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что допуск к данным московской лаборатории был частью договоренности ВАДА с российской стороной по поводу соответствия критериям Всемирного антидопингового агентства.