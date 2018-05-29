Павел Колобков: "Уверен, что Поздняков оправдает доверие"

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал избрание Станислава Позднякова президентом ОКР.

- Поздравляю Станислава Позднякова с избранием на пост президента Олимпийского комитета России. За те два года, которые Станислав Алексеевич находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошел серьезную управленческую школу. Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при четком взаимодействии наших структур – Минспорта России и ОКР – мы достигнем желаемого успеха, - отметил Колобков.