Павел Колобков: "Сборная России может выступать на Олимпиаде только под национальным флагом"

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что сборная России сможет выступать под государственным флагом на Олимпийских Играх-2018. Напомним, что в 2017 году ИААФ начала выдачу индивидуальных разрешений российским легкоатлетам на выступления в нейтральном статусе.

– Сборная команда России может выступать только под национальным флагом, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее, мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом.

Спортсмены готовятся в обычном режиме, каких-то особых вопросов у них нет. На прошлой неделе прошел штаб по подготовке к Играм, ни разу эта тема в разговоре с федерациями не поднималась. Мы спокойно готовимся к Олимпийским играм. Уже начались этапы Кубка мира. На них происходят многократные заборы допинг-проб и по линии международных федераций, и по линии российского антидопингового агентства. Все спортсмены на виду.