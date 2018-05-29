Павел Колобков - о будущем главе ОКР: "Уверен в успешном продолжении нашего сотрудничества"

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что сотрудничество с новым президентом Олимпйиского комитета России (ОКР) будет успешным. Он также выразил надежду, что организацию возглавит профессионал, который имеет опыт управленческой работы и понимает, как взаимодействуют все спортивные структуры изнутри.

– Я уверен в успешном продолжении нашего сотрудничества и хочу подчеркнуть, что наши структуры – общественная и государственная – оказывают максимальную поддержку спортсменам в достижении результатов для нашей страны, – цитирует ТАСС Колобкова. – Друзья, сегодня вам предстоит сделать очень важный, ответственный выбор. Совершенно очевидно, что на пост президента ОКР баллотируются два очень достойных и уважаемых кандидата, известных в спортивном мире. Самое главное, чтобы ОКР возглавил не просто спортсмен, а профессионал, который имеет опыт управленческой работы, и понимает, как взаимодействуют все спортивные структуры изнутри, верит в наш спорт и знает, что только вместе возможно преодолеть любой кризис и достигнуть успеха.

Я хочу пожелать удачи кандидатам, а каждому, кому предстоит голосовать, – сделать свой выбор честно, исходя не из личных симпатий, а из интересов российского спорта!

Выборы президента ОКР проходят сегодня, 29 мая, в рамках Олимпийского собрания. На пост главы претендуют четырехкратные олимпийские чемпионы пловец Александр Попов и фехтовальщик Станислав Поздняков. Пока действующий президент организации Александр Жуков от участия в выборах отказался, планируя сконцентрироваться на работе в Госдуме.

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