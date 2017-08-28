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09:08 | ОЛИМПИАДА

Павел Колобков: "Не допускаю мысли, что Россия пропустит Олимпиаду-2018"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что оснований для недопуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане не существует. Глава спортивного ведомства допустил, что к российским спортсменам могут быть применены особые тредования отбора на соревнования в Корее.

- Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду, - цитирует ТАСС Колобкова. - У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю.

Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Корею в полном составе.

Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4505580

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

супер!!!!!!!! какая--то журно....ха забанила абсолютно безобидный коммент......... и какие же я ПРАВИЛА нарушила??????

10:22

наташа_и

надо готовиться к худшему и не сидеть на попе ровно.

10:13