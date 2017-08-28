Павел Колобков: "Не допускаю мысли, что Россия пропустит Олимпиаду-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что оснований для недопуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане не существует. Глава спортивного ведомства допустил, что к российским спортсменам могут быть применены особые тредования отбора на соревнования в Корее.

- Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду, - цитирует ТАСС Колобкова. - У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю.

Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Корею в полном составе.

Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.