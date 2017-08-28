Павел Колобков: "На Олимпиаде-2018 сборная России должна побороться за место в тройке"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что сборной России будет сложно во второй раз подряд выиграть медальный зачет на зимних Олимпийских играх. Глава спортивного ведомства предпочел не озвучивать прогнозы, отметив, что спорт непредсказуем.

В 2014 году в Сочи российские спортсмена завоевали 33 медали - 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

- Претендовать на первое место в общекомандном зачете нам будет сложно, но за призовую тройку побороться должны, - цитирует ТАСС Колобкова. - У нас есть расчеты по всем олимпийским дисциплинам, обоснование под каждую потенциальную награду, но предпочитаю не обсуждать этого вслух, поскольку на собственном опыте прекрасно знаю, насколько может быть непредсказуем спорт.

Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.