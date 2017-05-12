Патрик Бауманн: "Лос-Анджелес имеет все для проведения Игр-2024"

Глава оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Олимпиады-2024 Патрик Бауманн высоко оценил шансы Лос-Анджелеса в борьбе за Игры. Помимо Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 претендует Париж.

– Увиденное нас очень впечатлило, – цитирует Insidethegames Бауманна. – У города есть все необходимое для проведения Игр-2024. Это касается как СМИ, так и спортсменов. Уверен, у спортсменов будет отличная тренировочная база, отличное жилье и вкусная еда.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут на очередной сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме (Перу).