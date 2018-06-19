Паркер стал послом Олимпийских игр-2024

Разыгрывающий "Сан-Антонио" Тони Паркер стал первым послом Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. 36-летний француз будет ответственен за образование молодежи.

- Это большая честь, - отметил Паркер. - Когда рассказали об этой роли посла, для меня было логично, потому что все знают, что я делаю в Лионе для баскетбольных клубов. Обсудим, что мы можем сделать, пока я нахожусь в США, так как я планирую играть в течение двух лет.