Париж примет Олимпиаду-2024, Лос-Анджелес - Игры-2028

Сегодня на очередной сессии МОК в Лиме были утверждены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Как и ожидалось, Олимпиада-2024 пройдет в Париже, а Лос-Анджелес примет Игры-2028.

Добавим, что впервые в истории не было как таковых выборов олимпийской столицы. Еще в июле на внеочередной сессии Париж, Лос-Анджелес и МОК подписали трехстороннее соглашение. В столице Перу это соглашение было формально заверено - члены МОК проголосовали простым поднятием рук.