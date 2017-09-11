Париж оценил проведение Олимпиады-2024 в 6,6 миллиарда евро

Париж оценил проведение Олимпийских игр 2024 года в 6,6 миллиарда евро, сообщает AFP. Столица Франции является единственным претендентом на проведение турнира.

Отмечается, что одной из главных задач на следующие семь лет будет сохранение бюджета на данном уровне. В феврале 2016 года сообщалось, что Париж потратит на реализацию проекта 6,2 миллиарда евро.

Напомним, что в июле Лос-Анджелес отказался от проведения Игр-2024 и стал официальным претендентом на Олимпиаду 2028 года. Официально столицы Игр 2024 и 2028 годов будут объявлены 13 сентября на сессии МОК в Лиме.