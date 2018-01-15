Отстраненные от Олимпиад российские хоккеистки посетят слушания CAS

Восемь российских хоккеисток, которые по решению МОК пожизненно были отстранены от участия в Олимпийских играх, посетят слушания Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Дата слушаний пока не определена.

"Хоккеистки, пожизненно отстраненные МОК от Олимпийских игр, примут участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда, - говорится в сообщении ФХР. - Дата слушаний пока не назначена".

Напомним, апелляции спортсменов были зарегистрированы в CAS 9 января. Слушания пройдут в период с 22 по 31 января.