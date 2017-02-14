Олимпийский комитет России передал медаль Кокорина в МОК

Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин сообщил, что бронзовая медаль Игр 2008 года в Пекине российского легкоатлета Антона Кокорина передана в Международный олимпийский комитет (МОК). Он вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным заняли третье место в эстафете 4x400 метров.

- Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу, - приводит ТАСС слова Хоточкина. - Это произошло в Лозанне.

Спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева. В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.