14:30 | ОЛИМПИАДА

Олимпийский комитет России передал медаль Кокорина в МОК

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Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин сообщил, что бронзовая медаль Игр 2008 года в Пекине российского легкоатлета Антона Кокорина передана в Международный олимпийский комитет (МОК). Он вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным заняли третье место в эстафете 4x400 метров.

- Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу, - приводит ТАСС слова Хоточкина. - Это произошло в Лозанне.

Спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева. В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4021342

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