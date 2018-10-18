Олимпийская команда России вернется с ЮОИ 20 октября вечером

Олимпийская команда России вернется на родину с юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе вечером 20 октября, сообщает ТАСС. Самолет компании "Аэрофлот" с командой на борту должен будет совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево в 19:40 мск. В терминале D будет организована встреча российской делегации.

Третьи юношеские Олимпийские игры в аргентинской столице, которые стартовали 6 октября, завершатся 18 октября. Олимпийская сборная России досрочно заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, установив рекорд по количеству золотых медалей на юношеских Играх. На ее счету перед заключительным соревновательным днем было 56 наград (28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых).