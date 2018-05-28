ОКР за четыре года выделил более 783 млн рублей на участие спортсменов в соревнованиях

Олимпийский комитет России (ОКР) в период с 2014 по 2018 год выделил более 783 миллионов рублей на обеспечение участия команды России в олимпийских спортивных мероприятиях, информирует официальный сайт организации.

Сборная России за прошедшие четыре года приняла участие в девяти олимпийских спортивных мероприятиях. Больше всего средств было выделено на участие национальной команды в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сумма составила 387 464 750 рублей. На участие в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане было выделено 199 722 768,50 рублей.

Кроме того, российская команда принимала участие в летних юношеских Олимпийских играх 2014 года в Китае, Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале 2015 года в Азербайджане и 2017 года в Турции, Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале 2015 года в Грузии и 2017 года в Венгрии и зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Норвегии.