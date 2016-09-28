ОКР выделил более 27 миллионов рублей на компенсацию оплаты труда иностранных специалистов

ОКР провел заседание комиссии по рассмотрению программ дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Как сообщает официальный сайт организации, были рассмотрены заявки федераций по зимним видам спорта о компенсации оплаты труда иностранных специалистов. Всего на эти цели выделено почти 27 миллионов рублей. Еще более 700 тысяч рублей выделено на финансирование оплаты услуг тренера Томаса Ховарда по запросу Федерации регби.

"По итогам заседания было принято решение компенсировать расходы:

– Федерации сноуборда на финансирование оплаты услуг иностранного тренера Томаша Берника (Словения) за период с 1 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года на общую сумму 2 миллиона 865 тысяч 636 рублей;

– Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья на финансирование оплаты услуг иностранных специалистов (Михаэль Шрайбер, Георг Рейсинуауэр) за период с 1 января по 31 марта 2016 года на сумму не более 1 миллиона 267 тысяч 152 рублей;

– Союзу биатлонистов России на финансирование оплаты услуг иностранного тренера Рикко Гросса (Германия) за период с 1 апреля по 31 мая 2016 года на сумму не более 859 тысяч 690 рублей;

– Федерации фристайла на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров (Дмитрий Кавунов, Стивен Гирард Фиринг, Джим Гордон Шиман, Дарси Дин Даунс, Томаш Кнафель) за период с 1 марта по 31 мая 2016 года на общую сумму не более 4 миллионов 897 тысяч 530 рублей.

– Федерации лыжных гонок на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров и специалистов (Маркус Ричард Крамер, Рето Бургермайстер, Изабель Кнауте, Вадим Азбель, Урмас Вяльбе, Марго Пуллес, Ээро Бергман, Сергей Лопухин, Айвар Паас) за период с 1 апреля по 31 мая 2016 года на сумму 6 миллионов 333 тысячи 055 рублей;

– Федерации горнолыжного спорта и сноуборда на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров и специалистов (Урбан Планишек, Дежан Польяншек, Лука Сумрак, Девид Фил, Само Фурлан, Янеш Хладник, Александр Самсал, Матиас Грашич, Грегор Копривник) за период с 1 апреля по 31 мая 2016 года на сумму не более 6 миллионов 325 тысяч 891 рубль;

– Союзу конькобежцев России на финансирование оплаты услуг иностранных тренеров и специалистов (Константин Полтавец, Павел Абраткевич, Себастьян Крос, Урсула Каминска) за период с 1 апреля по 31 мая 2016 года на сумму не более 4 миллионов 431 тысячи 478 рублей".