ОКР ведет переговоры с Усмановым о финансовой поддержке

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация ведет переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова об оказании финансовой поддержки в размере 600 миллионов рублей. По его словам, аналогичная сумма была выделена в прошлом году.

– В соответствии с заключенными спонсорскими и партнерскими договорами ежегодный доход ОКР в 2019-2020 годах составит 965 миллионов рублей и 365 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах, – цитирует ТАСС Позднякова. – Дефицит очевиден. Его необходимо сокращать, прежде всего, за счет дополнительного привлечения средств партнеров и спонсоров.

ОКР ведет переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова об оказании финансовой поддержки в объеме 600 млн рублей. Аналогичная сумма была выделена фондом в прошлом году.

В настоящее время в рамках Олимпийского собрания уже стартовало голосования за кандидатуру нового президента ОКР. Помимо Позднякова, на этот пост претендует четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов​. О новом главе ОКР будет объявлено сегодня, 29 мая, после 16.00.

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