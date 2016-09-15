ОКР не знал о пробе Алояна

Руководитель российской делегации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков подчеркнул, что не знал о положительной пробе серебрянного призера Игр-2016 Миши Алояна.

Ранее хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран принимали допинг. В их число вошел и российский боксер.

- Во время Олимпийских игр я не слышал ни о каком положительном допинг-тесте Алояна, - сказал Казиков. - Сейчас будем разбираться. (Владимир ИВАНОВ)

Миша Алоян: "Я никогда не принимал ничего запрещенного"