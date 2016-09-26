ОКР компенсировал спортивным федерациям расходы на иностранных тренеров

Состоялось заседание комиссии ОКР по рассмотрению программ дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпиаде, сообщает официальный сайт комитета. По его итогам было решено компенсировать спортивным федерациям оплату труда иностранным тренерам и специалистам.

- Всероссийской федерации художественной гимнастики на услуги иностранных специалистов за период с 1 апреля по 31 августа 2016 года на общую сумму 3 миллиона 150 тысяч рублей;

- Федерации дзюдо на финансирование оплаты труда иностранных тренеров (Эцио Гамба, Патрик Жан-Жак Эдмон Ру, Жильберт Жан-Пьер Жерар Франсуа, Маротто Феличиано, Фрасинелли Стефано) с 1 июля по 31 августа 2016 года на сумму не более 5 миллионов 800 тысяч рублей;

- Всероссийской федерации волейбола на финансирование оплаты труда иностранных тренеров (Серджо Бузатто, Дамир Колец, Лусиано Манхес Дос Сантос) с 1 по 31 августа 2016 года на общую сумму не более 1 миллиона 308 тысяч 204 рублей;

- Федерации фехтования на финансирование оплаты труда иностранных тренеров (Кристиан Бауэр, Стефано Чериони, Джованни Бортозало, Маурицио Дзомпарелли) за период с 1 января по 31 марта 2016 года на сумму не более 11 миллионов 198 тысяч 875 рублей;

- Ассоциации гольфа на финансирование оплаты труда иностранных тренеров (Кевин Кирк, Джеймс Роберт Тобиа) за период с 1 апреля по 31 августа 2016 года на общую сумму не более 4 миллионов рублей;

- Федерации настольного тенниса на финансирование оплаты труда иностранного тренера (Давит Саргсян) за период с 1 июля по 31 августа на сумму 691 тысяча 200 рублей;

- Федерации стрельбы из лука на финансирование оплаты труда иностранных специалистов (Волжанин, Турунин) за период с 1 апреля по 30 июня 2016 года на сумму не более 673 тысяч 724 рублей.