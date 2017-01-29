Новая миграционная политика США может помешать Лос-Анджелесу принять Игры-2024

Ужесточение миграционной политики США может сказаться на перспективах Лос-Анджелеса принять Олимпиаду-2024. Подход нового президента США Дональда Трампа к миграционному вопросу уже вызвал обеспокоенность ряда европейских политиков и международных организаций. Как сообщает The Telegraph, МОК отказался комментировать эти перемены, отметив, что организация не вмешивается в политику суверенных государств.

В то же время некоторые члены МОК в частном порядке выразили сомнения в том, что Лос-Анджелес выиграет у Будапешта и Парижа, которые также претендуют на проведение Олимпиады-2024.

– Указ Трампа об ограничении иммиграции полностью противоречит олимпийским идеалам, – написал в своем твиттере член МОК Ричард Петеркин. – Он предпочитает коллективную ответственность индивидуальной.

В то же время мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти постарался смягчить реакцию на указ Трампа, отметив, что Калифорния всегда была дружелюбна к мигрантам.

– Лос-Анджелес всегда будет местом убежища для самых уязвимых людей, для бегущих от войны, религиозных или политических репрессий, – отметил Гарсетти. – Тут каждый может найти безопасный и гостеприимный дом. Более 50 лет назад мы отказались от национальных предубеждений, потому что давно известно: это не делает мир более безопасным. Такие меры только раздувают пламя ненависти и привлекают тех, кто хочет приничить нам вред.