09:12 | ОЛИМПИАДА

"Норникель" за 5 лет партнерства с ОКР выплатит 1,25 миллиарда рублей

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Компания "Норникель" за пять лет спонсорского партнерства с ОКР выплатит комитету 1 миллиард 250 миллионов рублей. Соглашение о сотрудничестве было подписано в мае этого года.

- Мы не привязывали контракт с ОКР к Олимпийским играм в Корее, - цитирует "Р-Спорт" вице-президента "Норникеля" Елену Безденежных. - Этот контракт на пять лет. Контракт "Норникеля" и ОКР действует до середины 2021 года, выплаты составляют 250 миллионов рублей в год. О результатах сотрудничества еще рано говорить, потому что прошло немного времени. Первые итоги по договору мы будем подводить в конце 2016 года.

Также в компании подчеркнули, что довольны партнерством с РФС.

- Конкретные итоги подводить рано, но общим ходом сотрудничества с РФС мы довольны, - подчеркнула Безденежных. - РФС предоставляет нам план, у нас есть возможность его обсуждать. Не планирует ли "Норникель" увеличить поддержку РФС в свете чемпионата мира в России? Это было вложено изначально. Будем ли мы увеличивать или нет, покажет время. Финансировать какой-то российский футбольный клуб? У нас есть мини-футбольный клуб. У нас большой пул спортивных инициатив. Так что такой инициативы не было, и мы не планировали становиться спонсором футбольного клуба.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160927/1099993899.html

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