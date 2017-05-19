Нестеренко объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщает БЕЛТА. 13 лет назад белорусска, получившая прозвище "белая молния", завоевала золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийских играх-2004 в Афинах.

Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Белорусси по легкой атлетике, который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Чествование Нестеренко состоится во время открытия соревнований 31 мая на стадионе "Брестский".