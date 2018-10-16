Найдин, завоевавший 3 медали ЮОИ, снялся с соревнований из-за травмы

Российский гимнаст Сергей Найдин из-за травмы снялся с юношеских Олимпийских игр. Он получил повреждение, выступая на брусьях.

- Там ничего серьезного нет, просто есть защемление нерва, решили не рисковать и сняли его с соревнований, - приводит "РИА Новости" слова тренера Найдина Сергея Степаненко. - Отвезем его на МРТ, чтобы убедиться. Бронзу Сергей получит позже, когда завтра будет награждение других спортсменов.

Найдин на ЮОИ выиграл две бронзы (вольные упражнения, брусья) и два серебра (многоборье, упражнения на коне). Последним видом программы были выступления на перекладине.