13:32 | ОЛИМПИАДА

Наталья Воробьева: "Не осуждаю олимпийцев, которые продали подаренные автомобили"

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Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева уверена, что продажа автомобилей, подаренных за выступления на ОИ, связана со вкусами спортсменов. По ее словам, многие россияне, получившие в подарок транспортные средства, даже не имели водительских прав.  

- То, что многие олимпийцы продали свои автомобили, вызвано скорее предпочтениями и вкусом, - сказала Воробьева. - Кто-то любит авто поменьше или, наоборот, больше. Кроме того, многие олимпийцы вообще не имели водительских прав, зачем им машина? Можно ведь сделать приятный подарок родственникам, близким, которые нас сильно поддерживали и также внесли заметную лепту в наши победы. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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горнолыжник из Горно-Алтайска

Да какая вообще нам разница, куда они их дели. Это их заслуженная награда и они вольны делать то, что считают нужным.

13:53

shpasic

продали машину и купили нормальный подарок.

13:46

defender_8

Подарок и продажа - это разные вещи.

13:42

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