Наталья Воробьева: "Не осуждаю олимпийцев, которые продали подаренные автомобили"

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева уверена, что продажа автомобилей, подаренных за выступления на ОИ, связана со вкусами спортсменов. По ее словам, многие россияне, получившие в подарок транспортные средства, даже не имели водительских прав.

- То, что многие олимпийцы продали свои автомобили, вызвано скорее предпочтениями и вкусом, - сказала Воробьева. - Кто-то любит авто поменьше или, наоборот, больше. Кроме того, многие олимпийцы вообще не имели водительских прав, зачем им машина? Можно ведь сделать приятный подарок родственникам, близким, которые нас сильно поддерживали и также внесли заметную лепту в наши победы. (Сергей ФИШ)