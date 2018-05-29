Наталия Гарт: "Поздняков возглавил ОКР в тяжелое время"

Президент федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала итоги выборов в Олимпийский комитет России. Пост президента занял Станислав Поздняков, сменивший Александра Жукова.

– Я рада, что президентом ОКР стал Станислав Алексеевич, – сказала Гарт. – Он возглавил комитет в тяжелое время. Но я уверена, что в ближайшем олимпийском цикле будет продуктивная работа, и он со всем справится.

В результате голосования Поздняков получил 214 голосов (78,7 процента), а его соперник – четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов – 56 (20,6 процента) голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)