На пост президента ОКР претендуют Поздняков и Попов

Олимпийский комитет России (ОКР) на официальном сайте сообщил, что на пост главы организации претендуют Станислав Поздняков и Александр Попов. Период подачи официальных заявок от организаций-членов ОКР на выдвижение кандидатов завершился в понедельник, 14 мая.

Позднякова, который занимает пост первого вице-президента ОКР, выдвинули 35 членов организации. Попова, в свою очередь, поддержал Стрелковый союз России.

Ранее пост главы ОКР занимал Александр Жуков, возглавлявший организацию с мая 2010 года. Он принял решение не участвовать в предстоящих выборах 29 мая.

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