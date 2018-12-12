На Олимпийском собрании наградили Вяльбе, Горшкова и Витолиньша

На проходящем в Москве Олимпийском собрании государственные награды из рук помощника президента России и вице-президента ОКР Игоря Левитина получили несколько специалистов, отмеченных за успехи российских спортсменов на Играх в корейском Пхенчхане.

Глава национальной федерации лыжных гонок Елена Вяльбе была отмечена Орденом Почета, руководитель федерации фигурного катания Александр Горшков получил Орден Дружбы, а входивший в тренерский штаб хоккейной сборной Харийс Витолиньш - Орден Александра Невского.

- Служу России и лыжным гонкам! - сказала Вяльбе, поблагодарив руководство страны за награду.

Кроме того, почетной грамотой президента награжден почетный член МОК и почетный президент ОКР Виталий Смирнов. (Антон Бабошин)