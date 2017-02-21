На Играх в Пхенчхане сборную России ждут в полном составе

Организаторы Олимпийских игр-2018 в Южной Корее уверены, что предпринятые Россией меры по борьбе с допингом дадут нашей команде возможность в полном составе присутствовать в Пхенчхане, сообщают "Известия". С такими словами выступили исполнительный директор Корейской туристической организации Чжонг Чанг Су и глава Организационного комитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом.

– В последнее время мы часто получаем из России вопросы, касающиеся допинга, – заявил Ли Хи Бом. – В связи с этим хочу отметить, что в прошлом году я был на одном из форумов в Катаре, где представитель вашей страны выступил с подробным докладом о том, какие шаги предприняли русские в борьбе с допингом. Поэтому я верю и надеюсь, что Россия решит все свои проблемы в этой сфере и ее спортсмены в полном составе поедут через год в Пхенчхан на Олимпийские игры и примут в них участие. Для нас это важно.