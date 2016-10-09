Мутко поддержал инициативы МОК по реформированию ВАДА

Министр спорта России Виталий Мутко поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по реформированию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и считает их разумными.

Ранее МОК сформировал перечень рекомендаций по реформированию ВАДА, которые будут рассмотрены на заседании совета учредителей антидопингового агентства 20 ноября.

- Пока только прозвучали предложения, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Но многое зависит от государственной позиции. Надеюсь, в Совете Европы, в ЮНЕСКО эти предложения рассматриваются и формируются. В целом подход разумный. Если ВАДА хочет иметь больше полномочий, надо принимать и больше ответственности. В данном случае, несмотря на то что мы столкнулись с определенным ударом по имиджу нашего спорта, Россия стала катализатором изменений.

Конечно, антидопинговая система должна быть четкой, прозрачной и одинаковой для всех. Система должна быть единой для всех. Если спортсмен попадается на допинге, у него никакой возможности что-то доказать нет.