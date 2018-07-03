МОК выделит 925 миллионов хозяину Игр-2026

МОК выделит почти миллиард долларов на организацию зимних Игр-2026, сообщает The Globe and Mail. Организация передаст хозяину Олимпиады и Паралимпиады 925 миллионов долларов. Кроме того, организация опубликовала документ, в котором излагаются способы сэкономить миллиард долларов организатору летней Олимпиады и 500 миллионов - зимней. В число мер входят максимальное использование объектов инфраструктуры, оптимизация доставки спортсменов и болельщиков на объекты, усиленная интеграция с Международным паралимпийским комитетом, более четкое распределение платных услуг.

Пересмотреть организацию Игр стал низкий интерес к проведению Олимпиады-2022: в финальном раунде участвовали только столица Казахстана Астана и победитель - столица Китая Пекин.

Подать заявку на право проведения Игр планируют Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Грац (Австрия), Кортина д'Ампеццо, Милан и Турин (Италия). Хозяин Олимпиады будет определен в сентябре 2019 года.