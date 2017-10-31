МОК восстановил членство НОК Бразилии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил членство Национального олимпийского комитета Бразилии в организации, сообщает пресс-служба МОК. Это решение позволит НОК Бразилии принять участие на встречах Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) и Панамериканской спортивной организации (PASO) на этой неделе в Праге.

Однако все другие меры, принятые МОК 6 октября 2017 года, остаются в силе.

Напомним, что МОК приостанавливал членство НОК Бразилии в связи с расследованием в отношении главы организации Карлоса Артура Нузмана, который ранее был арестован по делу о покупке голосов членов МОК. Ранее также сообщалось, что полиция расследует возможный подкуп бывшего члена МОК и президента ИААФ Ламина Диака, который якобы должен был получить 2 миллиона долларов через одного из бразильских бизнесменов при помощи Нузмана. Диак фигурирует и в других коррупционных делах.