МОК утвердил 25 рекомендаций для продвижения гендерного равенства

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил программу из 25 рекомендаций для продвижения гендерного равенства в спорте, сообщает пресс-служба организации. Конечная цель - устранение препятствий, мешающих женщинам и девочкам заниматься спортом на всех уровнях.

В 8 областях МОК уже добился значительного прогресса, еще по 8 рекомендациям разрабатываются планы. 9 пунктов предназначены для национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций.