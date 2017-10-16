МОК разочарован итогами голосования в Тироле по заявке Инсбрука на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) разочарован результатами голосования жителей австрийской земли Тироль. Ранее стало известно, что 53,35 процента жителей региона выступили ппротив проведения зимних Олимпийских игр 2026 года в Инсбруке. Против также высказались 67,41 процента резидентов самого Инсбрука. МОК продолжит поиски кандидата.

- МОК разделяет разочарование австрийского олимпийского комитета, а также спортсменов, которые поддерживают эту идею, и промоутеров, которые работали над этим с большой энергией и приверженностью, - цитирует пресс-секретаря МОК FP.

Отмечается, что противники проведения Олимпиады в Тироле считают, что на организацию Игр будут потрачены большие деньги, а также это негативно скажется на окружающей среде.

Выборы хозяина Олимпиады-2026 состоятся в июле 2019 года. Кандидатами также являются Сьон (Швейцария), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Калгари (Канада) и Эрзурум (Турция).